Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 30 сентября 2018 г. 12:56 30.09.2018 - 12:56

Дубай. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Боевики группировки "Файлак аль-Шам" в соответствии с договоренностями России и Турции начали отводить из демилитаризованной зоны близ Идлиба танки и крупнокалиберные орудия, сообщает в воскресенье Сирийский наблюдательный совет по правам человека.

Сторонники "Файлак аль-Шам" покидают территории на юге провинции Алеппо, в близости к Идлибу, а также пригороды ее административного центра.

Кроме того из буферной зоны выводят танки и крупнокалиберные орудия. Отмечается, что "Файлак аль-Шам" - третье по численности вооруженное формирование в регионе.

Ранее, 17 сентября, лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган достигли договоренности о создании в провинции Идлиб на севере Сирии демилитаризованной зоны, из которой до 15 октября должны быть выведены террористические группировки и тяжелое вооружение. Патрулировать эту зону будут турецкие военные и российская военная полиция.

1кю аг

Neuer Inhalt Horizontal Line