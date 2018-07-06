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Этот контент был опубликован 6 июля 2018 г. 10:40 06.07.2018 - 10:40

Дубай. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Действующие в сирийской провинции Деръа боевики согласились на установление режима прекращения огня, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на неназванные источники.

В Twitter телеканала отмечается, что подобные данные о прекращении огня появились после старта переговоров между представителями вооруженной сирийской оппозиции и РФ.

В последние дни боевики потерпели серию серьезных поражений от сирийских правительственных сил, проводящих масштабное наступление на юго-западе Сирии. Так, по сообщению портала "Аль-Масдар", в пятницу военные захватили последний населенный пункт перед городом Деръа - административным центром одноименной провинции.

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