Боевики на юге Сирии согласились на перемирие - СМИ
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Дубай. 6 июля. ИНТЕРФАКС - Действующие в сирийской провинции Деръа боевики согласились на установление режима прекращения огня, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на неназванные источники.
В Twitter телеканала отмечается, что подобные данные о прекращении огня появились после старта переговоров между представителями вооруженной сирийской оппозиции и РФ.
В последние дни боевики потерпели серию серьезных поражений от сирийских правительственных сил, проводящих масштабное наступление на юго-западе Сирии. Так, по сообщению портала "Аль-Масдар", в пятницу военные захватили последний населенный пункт перед городом Деръа - административным центром одноименной провинции.
1во вв
Интерфакс