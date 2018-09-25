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Этот контент был опубликован 25 сентября 2018 г. 21:02 25.09.2018 - 21:02

Хмеймим. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - Боевики террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) обстреляли из 82-мм минометов гуманитарный коридор в районе населенного пункта Абу Эд-Духур, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Владимир Савченко.

По его словам, всего было выпущено 20 мин. "Целью обстрела было устрашение беженцев, которые собирались покинуть зону деэскалации "Идлиб" и вернуться на подконтрольные правительству Сирии территории. После обстрела в течение дня выход беженцев по гуманитарному коридору не осуществлялся", - сказал В.Савченко на брифинге во вторник.

Он отметил, что, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

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