Этот контент был опубликован 14 января 2020 г. 21:54

Хмеймим. 14 января. ИНТЕРФАКС - За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 26 обстрелов со стороны вооруженных группировок, сообщил на брифинге во вторник вечером руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

"14 января в 11:57 боевиками незаконных вооруженных формирований из 120-мм миномета обстрелян пункт пропуска "Эль-Хадер" в провинции Алеппо. Пострадавших нет. Ответный огонь не открывался", - сообщил, в частности, генерал.

Он рассказал, что продолжается выход мирных жителей из контролируемых боевиками районов Идлибской зоны на территории, подконтрольные сирийским правительственным силам. Пункты пропуска "Абу-эд-Духур" в провинции Идлиб, "Эль-Хадер" в провинции Алеппо и "Хабит" в провинции Хама начали функционировать 13 января 2020 г. с 12:00 по местному времени (13:00 мск).

По информации российских военных, за прошедший день через пункт пропуска "Эль-Хадер" вышло 200 человек, через пункт пропуска "Абу-эд-Духур" - 112 человек.

Всего с 13 января из Идлибской зоны деэскалации вышли 1295 человек и 59 единиц автомобильной и сельскохозяйственной техники, уточнил Боренков.

ки

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