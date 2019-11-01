Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 20:07

Хмеймим. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Позиции правительственных сил в провинции Латакия подверглись обстрелу со стороны боевиков, среди сирийских военных потерь нет, сообщил на брифинге в пятницу руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

"Обстрелам террористической группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ - ИФ) и иностранных боевиков подверглись позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Акко, Телль-Раша и Зувейкат провинции Латакия. Среди сирийских военнослужащих жертв нет", - заявил Боренков.

По его словам, на территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований, 31 октября зафиксировано 14 обстрелов.

Кроме того, Боренков отметил, что совместными усилиями России и Турции продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании от 22 октября.

"1 ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Шейрек - Шейх-Мансур - Гир-Батли - Рашек - Киджла - Джавхария западнее города Камышлы провинции Эль-Хасака", - сообщил генерал.

Он отметил, что продолжается патрулирование российской военной полиции по маршруту Каракозак - Кобани - Коран на северо-востоке провинции Алеппо.

бп

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