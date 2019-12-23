Этот контент был опубликован 23 декабря 2019 г. 2:53

Мадрид. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Нападение на воинскую часть на юге Венесуэлы совершили боевики "экстремистского сектора" венесуэльской оппозиции, сообщил в понедельник министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

В результате атаки боевиков погиб один военнослужащий правительственных вооруженных сил, была похищена часть оружия.

Позднее полиция и военные обнаружили все похищенное оружие, часть подозреваемых задержана, отметил министр.

Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес уточнил, что нападение произошло на воинскую часть в южном штате Боливар, недалеко от границы с Бразилией. Шесть человек были арестованы.

Он добавил, что налетчики прошли подготовку в "военизированных лагерях в Колумбии" и получили помощь от президента Бразилии Жаира Болсонару.

Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса назвал напавших "наемниками", базирующимися в Перу.

1гк мк

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