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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 6:07 05.07.2018 - 06:07

Дамаск. 5 июля. ИНТЕРФАКС - В Сирии боевики незаконных вооруженных формирований оставили сотни единиц вооружения и тонны боеприпасов в провинции Деръа, сообщил журналистам генерал сирийской армии Изар Исмаил.

По его данным, боевики покинули эту территорию несколько дней назад. Оставленные техника и оружие были собраны в городе Изра в 30 километрах от административного центра провинции.

"Террористы просто бежали и бросили его... Здесь совсем рядом Иордания, это не точно, но вполне возможно, что террористы переправляли оружие именно через эту границу", - сказал И.Исмаил.

Генерал отметил, что среди брошенного оружия - три танка Т-62, несколько БМП, различная военная инженерная техника, а также две зенитные установки. Помимо этого, боевики оставили почти 40 единиц противотанковых управляемых ракет различных модификаций, автоматы и крупнокалиберные пулеметы, около 100 ручных противотанковых гранатометов, более тысячи минометных мин различных калибров, а также около 1,3 тысячи ящиков с патронами.

Среди вооружения есть образцы из Франции и Канады. Кроме того, террористы оставили большое количество продуктовых наборов и аптечек происхождением из США, а также экипировку и миноискатели, в том числе из Австралии, Германии и Италии, сказал И.Исмаил.

Сирийское правительство продолжает поддерживать мирное урегулирование на юге страны. Ранее в результате успешных переговоров российской стороны боевики в ряде поселений провинции Деръа сложили оружие и согласились на программу примирения, передав населенные пункты под контроль сирийской армии.

За прошедшую неделю благодаря переговорам российского Центра по примирению враждующих сторон 27 населенных пунктов южной зоны деэскалации в провинциях Эль-Кунейтра, Эс-Сувейда и Деръа добровольно присоединились к режиму прекращения огня и перешли на сторону правительства Сирии.

В перешедших на сторону сирийского правительства населенных пунктах возобновляется работа государственных органов власти, осуществляется подготовка к восстановлению социальной инфраструктуры и доставке гуманитарной помощи. Особое внимание уделяется созданию условий для приема и размещения беженцев, возвращающихся с подконтрольных террористам районов южной зоны деэскалации, а также из других регионов Сирии и соседних стран.

тг

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