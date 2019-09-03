Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 21:24

Дубай. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Несколько ракет, выпущенных во вторник по российской военной базе "Хмеймим", перехвачены российскими системами ПВО, сообщает арабский информационный портал "Аль-Масдар".

По его данным, после перехвата ракет российские системы ПВО сбили несколько беспилотников.

Беспилотники пытались приблизиться к военной базе из района на северо-западе Сирии, который находится под контролем террористической группировки "Тахрир аш-Шам" (запрещена в России) и Туркестанской исламской партии (запрещена в России), отмечает портал.

В ходе атаки на базе сработали сирены воздушной тревоги. Также возле расположенного неподалеку от базы города Джабла были слышны сильные взрывы, отмечает портал.

"Аль-Масдар" отмечает, что эта первая за сентябрь попытка боевиков атаковать базу "Хмеймим": в предыдущий раз они предприняли атаку на базу в середине августа.

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