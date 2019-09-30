Этот контент был опубликован 30 сентября 2019 г. 15:29

Лондон. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Террористическая группировка "Аш-Шабаб" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на американскую военную базу в Сомали, сообщают в понедельник западные СМИ.

"Ранним утром в понедельник наши бойцы приступили к проведению операции на военной базе США", - приводят СМИ заявление боевиков.

Боевики атаковали при помощи взрывчатки авиабазу в Баледогле в 110 км к северо-западу от столицы Могадишу. Затем боевики открыли огонь из автоматического оружия.

Кроме того, в понедельник боевики устроили атаку в Могадишо. Они взорвали начиненный взрывчаткой автомобиль. Целью атаки были иностранные военные советники, в частности, итальянские военные. В МИД Италии подтвердили информацию о том, что военные подверглись нападению.

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