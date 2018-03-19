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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 18:33 19.03.2018 - 18:33

Кабул. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) на территории провинции Кундуз на северо-западе Афганистана повредили опоры линии электропередач, по которым электроэнергия поступала из соседнего Таджикистана, и блокировали подачу электричества в афганскую столицу, сообщили в понедельник местные СМИ.

Талибы утверждают, что повредили опоры ЛЭП в провинции Кундуз, требуя от правительства Афганистана стабильное обеспечение электроэнергией населения северных провинций Кундуз и Баглан.

В энергетической компании "Брешна" подтвердили факт повреждения опор в Кундузе, отметив, что дефицит электроэнергии в столице, возникший из-за повреждения ЛЭП из Таджикистана, возмещен за счет увеличения поставок электричества из Узбекистана.

В свою очередь МВД Афганистана заявило, что территория, где были повреждены опоры ЛЭП, взята под контроль подразделениями национальной полиции.

"Место повреждения ЛЭП взято под контроль полиции, безопасность ремонтных групп гарантирована, Надеемся, что в ближайшее время опоры будут восстановлены и подача электричества в столицу будет возобновлена", - сообщил журналистам заместитель начальника пресс-центра МВД Нусрат Рахими.

бп

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