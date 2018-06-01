Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 1 июня 2018 г. 9:13 01.06.2018 - 09:13

Дубай. 1 июня. ИНТЕРФАКС - Связанные с Ираном вооруженные формирования в Сирии, в том числе боевики ливанской военизированной шиитской организации "Хезболла", планируют покинуть граничащие с Израилем районы на юге страны, сообщает в четверг израильская газета "Джерузалем пост".

В частности, проиранские вооруженные формирования намерены выйти из городов Даръа и Кунейтра.

Информация о выводе с южной границы Сирии проиранских боевиков появилась после того, как российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее на этой неделе заявил о том, что на границе Сирии и Израиля не должно находиться никаких иностранных войск.

1бф ар вш

Neuer Inhalt Horizontal Line