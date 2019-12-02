Этот контент был опубликован 2 декабря 2019 г. 20:14

*** ЦПВС провел гуманитарные акции в провинциях Алеппо, Деръа и Ракка

Хмеймим. 2 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские военные продолжают наземное и воздушное патрулирование в Сирии.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Кобани - Гюльтепе, Аджами - Бозгёкли, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо, Айн-Иса - Джейдед-Хабур в провинции Ракка. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес - Кобани - Метрас - Умм-Миаль - Квайрес", - сообщил на брифинге в понедельник вечером руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков

Вместе тем он отметил, что на территории Идлибской зоны деэскалации по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за прошедшие сутки зафиксирован 21 обстрел, уточнил генерал.

"Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Сабикия, провинции Алеппо; Кермель, Ардаш-Даг, Нахшебба провинции Латакия; Телль-Метвази, Хуайз провинции Хама; Хан-Шейхун, Эс-Салихия, Тамана, Зайтуна, Абу-Омар, Эль-Фхаиль провинции Идлиб", - сказал Боренков.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки представителями ЦПВС проведено три гуманитарных акции в населенных пунктах Эль-Куния провинции Деръа, Ширан провинции Алеппо и Хармала провинции Ракка, в ходе которых нуждающимся жителям выдано 1 275 продовольственных наборов общим весом 7,54 тонны.

"Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 265 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 774,68 тонны", - добавил генерал.

ки

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