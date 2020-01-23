Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 19:09

*** В ходе боев погибли 55 сирийских военных и 71 мирный житель

Хмеймим (Сирия). 23 января. ИНТЕРФАКС - Боевики в Идлибе 30 раз атаковали позиции сирийских военных с момента введения режима прекращения огня, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков

"С 9 января текущего года позиции правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации подверглись атакам незаконных вооруженных формирований 30 раз. За это же время террористические формирования 638 раз совершали обстрелы мирных населенных пунктов", - сказал Боренков.

"Всего с 9 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибло 55 и ранено 94 военнослужащих Сирийской Арабской Армии, убиты 71 и ранены 149 мирных жителей", - добавил он.

С 9 января в Идлибе действует режим превращения огня.

Ранее в четверг в Центре по примирению сообщили, что в результате шести атак боевиков 22 января сирийская армия потеряла до 40 человек убитыми и около 80 ранеными.

19 января российский Центр по примирению враждующих сторон сообщал об атаках четырех групп боевиков общей численностью около 300 человек на позиции сирийских военных.

По данным российских военных, в ходе боев боевики потеряли около 30 человек убитыми и 50 ранеными. Потери сирийской правительственной армии составили 10 убитых и 15 раненых.

По данным Центра, озвученным 19 января, 16-19 января армия Сирии подверглась 16 атакам боевиков. В ходе боев погибло 47 и было ранено 77 военнослужащих сирийской армии.

22 января российские военные сообщили о гибели 8 и ранении 21 сирийского военных.

1км ки

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