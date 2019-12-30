Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 20:20

Хмеймим (Сирия). 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование на севере Сирии, также фиксируются множественные нарушения перемирия боевиками в Идлибской зоне деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Боренков на брифинге в понедельник.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Камишлия - электростанция Мабрук, Айн-Иса - Ом-Гурба в провинции Хасеке, Аджами - Хабджанин, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо", - сказал Боренков.

Он отметил, что силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес - Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Мишрака - Бир-Шмандур - Айн-Иса - Швайхан - Метрас.

Касаясь ситуации в Идлибской зоне деэскалации, Боренков отметил, что там по-прежнему продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 32 обстрела, уточнил генерал.

"Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Суккория, Алеппо, Телль-Алуш, Эль-Амара, Муканис-Эд-Дувайри, Ансар провинции Алеппо; Сафсафа, Сараф, Эль-Арейм, Мамухия, Мукатталь, Нахшебба, Айн-Эн-Ашра провинции Латакия; Эль-Харука, Дар-Хардата провинции Хама; Абу-Макка, Сукейа, Сурман, Зайтуна, Суккория, Хуайн-Эш-Шаар, Эль-Касабия, Сублат-Бсоката, Мейсруна, Тертиях, Барса, Хербет-Таллун провинции Идлиб", - заявил Боренков.

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