Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 15:29

Брюссель. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны США Марк Эспер в пятницу заявил, что находящиеся под стражей в Сирии боевики ИГ (ИГИЛ, "Исламское государство" - террористическая группировка, запрещена в РФ) надежно охраняются.

"Мы поддерживаем тесные контакты с Сирийскими демократическими силами, они нас заверили, что все находящиеся под стражей игиловцы на контролируемых ими территориях находятся под охраной, это хорошие новости. Я говорил с министром обороны Турции (Хулуси Акаром - ИФ), он меня проинформировал, что все узники на территориях, которые в их ведении, тоже под контролем", - сказал Эспер на пресс-конференции в Брюсселе.

Под стражей в тюрьмах Сирии содержатся порядка 12 тыс. предполагаемых боевиков ИГ. Западные страны неоднократно выражали обеспокоенность, что в ходе турецкой военной операции, начатой Анкарой в октябре, некоторые из заключенных смогут бежать.

1эф др

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