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Кабул. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Заключенный боевик движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) в тюрьме провинции Забуль на юге Афганистана захватил оружие и совершил нападение на полицейских, сообщают афганские СМИ со ссылкой на данные местных властей.

В ночь на понедельник талиб воспользовался тем, что охрана совершает намаз и захватил оружие, убил одного и ранил двух полицейских, сообщает информационный телеканал Ariana News. О судьбе заключенного не сообщается.

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Интерфакс