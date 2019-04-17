Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 19:41

Лондон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Около 180 человек погибли в Ливии во время продолжающихся боев в районе столицы страны - Триполи, пишет в среду онлайн-портал британского издания The Guardian.

Кроме того, по данным газеты, более 800 человек были ранены с 4 апреля 2019 года, когда командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи, который находится под контролем признанного международным сообществом правительством национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

В свою очередь спецпосланник генсека ООН по Ливии Гассан Саламе призвал силы Х.Хафтара прекратить наступление рад мирных людей, которые живут в Триполи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством премьера Файеза Сараджа.

"Восточные" власти страны действуют независимо от Триполи, опираясь на ЛНА во главе с маршалом Х.Хафтаром.

4 апреля командующий Ливийской народной армией Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Приказ о начале "Операции Триполи" прозвучал в обращении к военнослужащим.

Боевые столкновения ведутся в пригородах ливийской столицы.

1кю во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!