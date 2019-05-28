Этот контент был опубликован 28 мая 2019 г. 12:12

Дубай. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Наступление правительственных сил Сирии на последний оплот оппозиции Идлиб - нанесло серьезный ущерб сельскому хозяйству в этой сирийской провинции, сообщает во вторник агентство Associated press (AP).

При этом агентство ссылается на данные спутниковых снимков, полученных у базирующейся в американском штате Колорадо фирмы Maxar Technologies.

На фотографиях можно увидеть пожары, предположительно, вызванные бомбардировками и охватившие оливковые и фруктовые сады у деревень Кфар-Набуда и Хабит. AP отмечает, что эти населенные пункты, расположенные у границ провинции Идлиб, стали эпицентром боев, и что правительственные силы в воскресенье взяли под контроль Кфар-Набуду.

В свою очередь в ООН сообщали что пожары, начавшиеся после бомбардировок, также привели к гибели посевов пшеницы и ячменя, добавляет AP.

Россия и Турция 17 сентября прошлого года в Сочи договорились создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск. Турция взяла на себя задачу освобождения этой зоны от террористов "Джабхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ).

Демилитаризованная зона должна была начать действовать к 15 октября, но Анкаре до сих пор не удалось очистить этот район от террористических формирований.

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