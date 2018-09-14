Бои между талибами и афганскими полицейскими привели к гибели 10 человек

Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 9:26 14.09.2018 - 09:26

Дубай. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Бои между полицейскими Афганистана и членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ночь на пятницу на севере страны привели к гибели 10 человек, еще 17 получили ранения, сообщает в Twitter афганский телеканал "Толо ньюс". Среди погибших шестеро являются афганскими полицейскими, четверо - талибы. Все пострадавшие в ходе боестолкновений - полицейские. Столкновения произошли в провинции Саманган. 1эф во Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс