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Дубай. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Бои между полицейскими Афганистана и членами радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в ночь на пятницу на севере страны привели к гибели 10 человек, еще 17 получили ранения, сообщает в Twitter афганский телеканал "Толо ньюс".

Среди погибших шестеро являются афганскими полицейскими, четверо - талибы. Все пострадавшие в ходе боестолкновений - полицейские.

Столкновения произошли в провинции Саманган.

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Интерфакс