Этот контент был опубликован 28 октября 2019 г. 16:01

Брюссель. 28 октября. ИНТЕРФАКС - Власти Болгарии в понедельник объявили "персона нон-грата" российского дипломата в рамках расследования о шпионаже, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем, болгарское национальное радио сообщило, что прокуратура Болгарии открыла расследование по факту сбора иностранным гражданином информации, составляющей государственную тайну.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии в свою очередь сообщило, что этот человек работал в посольстве РФ в Софии и обладал дипломатическим статусом.

В ходе расследования выяснилось, что с сентября 2018 года гражданин Российской Федерации осуществлял разведывательную деятельность и проводил регулярные конспиративные встречи с болгарскими гражданами, в том числе и теми, кто имел доступ к секретной информации, касавшейся Болгарии, ЕС и НАТО.

Посольство РФ в Болгарии воздержалось от комментариев в связи с появившейся информацией о высылке российского дипломата из этой страны. "Со своей стороны посольство от комментариев воздерживается", - заявила представитель посольства РФ в Болгарии "Интерфаксу" в понедельник.

1ар бп

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!