Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 11:14

Рим. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Главы МИД ЕС в понедельник не смогли договориться о введении общего для всего Евросоюза оружейного эмбарго в отношении Турции, так как против таких мер выступили Болгария и Венгрия, сообщает во вторник итальянская газета "Соле 24 - оре".

Такую позицию обе страны заняли, так как опасаются, что в ответ Турция может перестать препятствовать попыткам беженцев добраться через ее территорию до Европы.

В понедельник совет ЕС по иностранным делам принял заключения, в которых заявлено, что "государства-члены придерживаются сильных национальных позиций в отношении своей политики экспорта оружия в Турцию на основе положения Общей позиции 2008/944 / CFSP по контролю над экспортом оружия".

В документе говорится, что "принимая во внимание тот факт, что военные действия Турции с ее драматическими последствиями все еще продолжаются, ЕС напоминает о решении, принятом некоторыми государствами-членами, о немедленном прекращении лицензирования экспорта оружия в Турцию".

Европейские СМИ отмечают, что эти формулировки дают возможность странам ЕС при желании вводить запреты на поставки вооружения Анкаре. При этом те страны, которые не хотят идти на такой шаг, могут продолжать поставки.

В понедельник вечером глава МИД Италии Луиджи Ди Майо объявил, что его страна приостанавливает заключение новых контрактов по поставкам оружия в Турцию. За 2018 год Италия благодаря подобной торговле с Анкарой получила 362 млн, отмечает "Соле 24- оре".

Ранее похожие меры против Турции приняли Франция, ФРГ, Нидерланды.

Газета отмечает, что Анкара ощутит негативные последствия подобных далеко не сразу, а только когда начнет остро нуждаться в дополнительных поставках.

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