Этот контент был опубликован 30 апреля 2020 г. 10:55

Москва. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Болгария уведомила компании из шорт-листа о переносе из-за пандемии сроков по выбору инвестора для АЭС "Белене".

Информационный меморандум по проекту АЭС "Белене" был разослан всем потенциальным кандидатам шорт-листа: китайской CNNC, российскому "Атомэнергопрому" ГК "Росатом", корейской KHNP, французскому Framatome и американской General Electric, сообщается на сайте Минэнерго Болгарии.

Меморандум разослан через онлайн-каналы. Однако доступа в data room у претендентов сейчас нет из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, что сдвигает сроки приема заявок.

"В связи с текущей ситуацией с пандемией срок подготовки обязательного предложения начнется с даты, когда будет предоставлен физический доступ кандидатов в "информационную комнату", в здании Национальной электрической компании", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, ориентировочным сроком подачи обязательной оферты установлено 31 мая 2020 г.

Неделей ранее "Росатом" сообщил, что получил уведомление от Болгарии о сдвиге сроков. "Сегодня мы получили официальное уведомление от болгарской стороны, что в связи с эпидемией коронавируса сроки процедуры выбора стратегического инвестора по проекту АЭС "Белене" смещаются", - сообщил 24 апреля журналистам представитель "Росатома".

"Конкретные сроки во многом зависят от возможности очного доступа участников в так называемую информационную комнату для изучения технической документации проекта, на основании которой будут формироваться предложения участников. Тем не менее, процедура в процессе, по ряду вопросов коммуникация проходит онлайн. Несмотря на задержку, вызванную объективными причинами, мы проявляем высокую заинтересованность в проекте АЭС "Белене" и смотрим на него с оптимизмом", - поясняли в "Росатоме".

В январе портал economic.bg со ссылкой на заявление Минэнерго страны сообщал, что три основных потенциальных инвестора - "Росатом", CNNC и KHNP - письменно подтвердили, что в мае представят обязательные предложения для дальнейшего участия в процедуре по выбору стратегического инвестора для АЭС "Белене". Две другие компании, Framatome и General Electric, будут подавать обязательные предложения как поставщики оборудования, а не как стратегические инвесторы.

Как сообщалось, в декабре 2019 г. "Росатом" (через АО "Атомэнергопром"), CNNC и KHNP вошли в шорт-лист по выбору стратегического инвестора для АЭС "Белене". Framatome и General Electric вошли в этот список как предполагаемые поставщики оборудования.

Процедура выбора стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" официально стартовала 22 мая 2019 г. после публикации информации об этом в вестнике Европейского союза. Срок получения заявок на участие в процедуре по выбору инвесторов завершился 19 августа. Ориентировочный срок завершения процедуры - 12 месяцев.

Предполагалось, что цена проекта АЭС "Белене" в финальном варианте не должна превышать 10 млрд евро, а срок строительства и ввода в эксплуатацию - 10 лет. Болгария предлагала соседям участие в проекте АЭС "Белене" через миноритарные доли и через договоры на покупку электроэнергии, участием с миноритарной долей заинтересовалась Черногория.

Строительство АЭС "Белене" может начаться в 2020-2021 годах.

Служба энергетической информации

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