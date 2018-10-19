Болгарский премьер на встрече с Медведевым высказался за восстановление туристических обменов с Россией - Приходько
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Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министры РФ и Болгарии Дмитрий Медведев и Бойко Борисов на встрече "на полях" форума "Азия - Европа" (АСЕМ) в Брюсселе затронули вопросы экономического сотрудничества, сообщил первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько.
Он отметил, что болгарский премьер высказался за поддержку и восстановление туристических обменов с Россией.
"В общем плане были затронуты вопросы сотрудничества в экономической сфере", - сказал С.Приходько журналистам.
Он также отметил, что главы правительств высказались в поддержку работы межправкомиссии РФ и Болгарии.
"Заседание состоится в октябре в Москве", - добавил С.Приходько.
ав
Интерфакс