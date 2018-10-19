Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 13:44 19.10.2018 - 13:44

Брюссель. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министры РФ и Болгарии Дмитрий Медведев и Бойко Борисов на встрече "на полях" форума "Азия - Европа" (АСЕМ) в Брюсселе затронули вопросы экономического сотрудничества, сообщил первый заместитель руководителя аппарата российского правительства Сергей Приходько.

Он отметил, что болгарский премьер высказался за поддержку и восстановление туристических обменов с Россией.

"В общем плане были затронуты вопросы сотрудничества в экономической сфере", - сказал С.Приходько журналистам.

Он также отметил, что главы правительств высказались в поддержку работы межправкомиссии РФ и Болгарии.

"Заседание состоится в октябре в Москве", - добавил С.Приходько.

ав

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер