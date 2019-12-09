Брюссель. 9 декабря. ИНТЕРФАКС - София прямо с самого начала следующего года будет готова приступить к поставкам газа в Болгарию, Грецию и Северную Македонию через ответвление от газопровода "Турецкий поток", сообщил болгарской газете "24 часа" исполнительный директор компании "Булгартрансгаз" Владимир Малинов.

Он отметил, что 30 ноября турецкая сторона произвела сварку "золотого шва", которая соединила "Турецкий поток" и "Балканский поток" - под таким названием это ответвление известно на территории Болгарии.

По словам Малинова, на этой неделе "Булгартрансгаз" начнет подавать газ в 11-километровый газопровод и на измерительную станцию, в то время как турецкая сторона начнет подачу газа в 140-километровый газопровод на своей территории. На болгарской стороне, отметил исполнительный директор "Булгартрансгаза", все будет готово к 15 декабря, на турецкой - к 20 декабря.

Газотранспортная инфраструктура на территории Болгарии для приема газа из "Турецкого потока" должна быть построена в течение первого полугодия следующего года, сообщил ранее журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год.

В начале декабря ход работ на территории Болгарии в рамках реализации проекта продолжения проекта "Турецкий поток", который раньше был только предметом рутинных экономических и правовых новостей, впервые получил жесткую политическую оценку президента России Владимира Путина.

Как он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем, болгарская сторона сознательно затягивает реализацию проекта "Турецкий поток" на своей территории, несмотря на собственные заверения в заинтересованности участвовать в газовых проектах с Москвой.

"Несмотря на многократные заверения и несмотря на многократные просьбы к российской стороне обеспечить поставку нашего газа через Турцию в Болгарию, мы видим, что болгарская сторона, как это ни печально и ни странно звучит, сознательно затягивает реализацию проекта на своей территории", - сказал он.

"Я хочу об этом сказать прямо и публично. Много раз руководство Болгарии обращалось с просьбой после того как они сорвали "Южный поток" во что бы то ни стало реализовать "Турецкий". Но и здесь, видимо, под давлением со стороны, они выстраивали вот такую неспешную работу. Ну, посмотрим, как дальше будет реализовываться этот проект по болгарской территории. Если болгары не хотят.... ну, не болгары, а болгарское руководство - мы найдем другие пути реализации наших возможностей по югу Европы", - предупредил Путин.

Еще в апреле болгарский газотранспортный оператор "Булгартрансгаз" провел тендер на строительство болгарского сектора проекта. Победителем был выбран консорциум Arkad (саудовская Arkad Engineering & Construction Company и итальянская Arkad ABB S.p.A.). Но Arkad в установленный срок не представил "Булгартрансгазу" все необходимые документы, поэтому победа была присуждена второму участнику тендера - консорциуму Gas Development and Expansion in Bulgaria (GDEB). Arkad подала жалобу на решение "Булгартрансгаза" в Комиссию по защите конкуренции. Лишь в середине сентября Высший административный суд Болгарии прекратил процедуру обжалования этой государственной закупки, и заказчик смог подписать с подрядчиком договор на проведение работ (а общий срок исполнения контракта - 615 дней).

Газопровод протяженностью 474 км диаметром 1200 мм пройдет от границы Турции до Сербии. В первые 250 дней будут построены 308 км от компрессорной станции Полски-Сеновец (Polski Senovets) до сербской границы. За остаток исполнения контракта будут построены оставшиеся 166 км трассы. Общая стоимость контракта - 1,1 млрд евро (без НДС).

"Газпром" (MOEX: GAZP) завершил строительство двух ниток морского газопровода "Турецкий поток" по дну Черного моря по 15,75 млрд куб. м газа в год каждая. Одна из ниток предназначена для турецкого рынка, вторая - для европейского, с продолжением по территории Болгарии, Сербии, Венгрии.

1ар им

MOEX$#&: GAZP

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!