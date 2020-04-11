Этот контент был опубликован 11 апреля 2020 г. 3:17

Нью-Йорк. 11 апреля. ИНТЕРФАКС - Высокий показатель смертности от COVID-19 зафиксирован в США за последние сутки - 2 108 умерших, сообщает университет Джонса Хопкинса.

Коронавирус в Штатах продолжает стремительно уносить жизни американцев каждый день. Так, 7 апреля стало известно о 1736 умерших, 8 апреля - 1973, 9 апреля, - 1783.

10 апреля стал новым "рекордным днем" по количеству погибших - 2 108 человек, таким образом в США зарегистрировано самое большое число летальных исходов за сутки в мире.

По данным университета, на настоящий момент в Соединенных Штатах умерли 18 637 человек, из них почти 6 тыс. - в городе Нью-Йорке, эпицентре вспышки коронавируса.

У почти 500 тыс. человек оказался положительный тест на коронавирус, 28,7 тыс. полностью выздоровели, отмечает университет.

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