Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 9:23

Дубай. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - 11 бойцов вооруженных формирований, включая иностранцев, погибли в ночь на среду в Сирии в результате ракетных ударов ВВС Израиля, сообщил в среду телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на информационные ресурсы, близкие сирийской оппозиции.

Отмечается, что среди погибших - бойцы как сирийских правительственных сил, так и служащие спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также связанные с ними вооруженные группы.

Ранее в среду сирийское государственное информагентство САНА сообщало о двух погибших мирных жителях и о двух пострадавших в результате ударов Израиля. Однако, как утверждает САНА, большинство ракет были успешно перехвачены средствами сирийской ПВО.

Пресс-служба израильской армии подтвердила нанесение ударов в Сирии - по целям "иранских сил Корпуса стражей исламской революции и сирийского режима" в ответ на пуск четырех ракет по Израилю иранскими военными с территории Сирии рано утром в среду.

"Атака была осуществлена в ответ на пуск ракет иранскими силами Корпуса стражей с сирийской территории", - говорилось в заявлении армии.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что целями недавних ударов израильских вооруженных сил в Сирии стали объекты "Аль-Кудс" и сирийских военных.

1ви аю

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