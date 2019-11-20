Дубай. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - 11 бойцов вооруженных формирований, включая иностранцев, погибли в ночь на среду в Сирии в результате ракетных ударов ВВС Израиля, сообщил в среду телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на информационные ресурсы, близкие сирийской оппозиции.
Отмечается, что среди погибших - бойцы как сирийских правительственных сил, так и служащие спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), а также связанные с ними вооруженные группы.
Ранее в среду сирийское государственное информагентство САНА сообщало о двух погибших мирных жителях и о двух пострадавших в результате ударов Израиля. Однако, как утверждает САНА, большинство ракет были успешно перехвачены средствами сирийской ПВО.
Пресс-служба израильской армии подтвердила нанесение ударов в Сирии - по целям "иранских сил Корпуса стражей исламской революции и сирийского режима" в ответ на пуск четырех ракет по Израилю иранскими военными с территории Сирии рано утром в среду.
"Атака была осуществлена в ответ на пуск ракет иранскими силами Корпуса стражей с сирийской территории", - говорилось в заявлении армии.
В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил, что целями недавних ударов израильских вооруженных сил в Сирии стали объекты "Аль-Кудс" и сирийских военных.
1ви аю