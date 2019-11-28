Этот контент был опубликован 28 ноября 2019 г. 9:07

Дубай. 28 ноября. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере, 13 человек стали жертвами столкновений демонстрантов с сотрудниками сил безопасности в Ираке в ночь на четверг в городе Насирия к юго-востоку от Багдада, около 50 получили ранения, сообщают западные СМИ.

По их данным, все погибшие - получившие огнестрельные ранения демонстранты.

В четверг иракское военное командование распорядилось направить специальные отряды военных в несколько провинций на юге страны для восстановления порядка.

"По распоряжению главнокомандующего вооруженными силами, премьер-министра Адиля Абдул-Махди, некоторым военным командирам поручено руководить отрядами, чтобы направлять и контролировать все силы безопасности и военных, а также помогать губернаторам в их работе", - говорится в заявлении командования.

Согласно данным СМИ, беспорядки в Ираке за последние два месяца унесли жизни более 350 человек, около 15 тыс. получили ранения. Иракцы выходят на акции, чтобы выразить недовольство социальной политикой руководства страны - высокой безработицей, низкими социальными пособиями, коррупцией, и в целом политической системой в стране.

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