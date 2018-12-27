Более десятка человек пострадали при нападении в церкви в Вене

Вена. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - До 15 человек получили ранения при нападении двух неизвестных на церковь при монастыре в Вене, сообщают в четверг австрийские СМИ.
Нападение произошло примерно в 13:30 по местному времени (15:30 мск), полиция проводит операцию на месте происшествия. По первым данным, речь не идет о теракте.
Инцидент произошел в районе Флоридсдорф на севере Вены.
Предположительно, речь идет об ограблении. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы.
Пока не уточняется, взяты ли преступники под стражу.
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