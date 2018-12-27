Более десятка человек пострадали при нападении в церкви в Вене

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 18:54

*** В полиции сообщают о пяти пострадавших - все они - монахи

(обновленная версия, приводятся дополнительные данные о пострадавших)

Вена. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - До 15 человек получили ранения при нападении двух неизвестных на церковь при монастыре в Вене, сообщают в четверг австрийские СМИ.

В то же время, по данным венской полиции, речь идет о пяти пострадавших, один из них получил серьезные ранения. Все получившие ранения являются монахами, отмечается на странице полиции в Twitter.

Нападение произошло примерно в 13:30 по местному времени (15:30 мск), полиция проводит операцию на месте происшествия. По первым данным, речь не идет о теракте.

Инцидент произошел в районе Флоридсдорф на севере Вены.

Предположительно, речь идет об ограблении. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы.

Пока не уточняется, взяты ли преступники под стражу.

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