Этот контент был опубликован 25 сентября 2019 г. 11:47

Брюссель. 25 сентября. ИНТЕРФАКС - К 2050 году свыше миллиарда человек каждый год будут сталкиваться с циклонами, наводнениями и другими природными бедствиями из-за подъема уровня мирового океана, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на доклад Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата.

При этом эксперты полагают, что проблем не удастся избежать даже в случае серьезного сокращения выброса парниковых газов в атмосферу.

В частности, тропические штормы, если и не станут происходить регулярнее, то в любом случае будут сильнее.

Согласно докладу, с 2005 года подъем уровня мирового океана происходит в 2,5 раза быстрее, чем в XX веке - в основном по причине таяния полярных ледников. В случае если выбросы парниковых газов не сдерживать, то у 2100 году скорость этого процесса может возрасти четырехкратно.

СМИ приводят мнение экспертов, согласно которому выполнение основной цели Парижского соглашения по климату - сдерживать рост мировых температур в пределах 2 градусов Цельсия - позволит стабилизировать подъем уровня мирового океана и не даст ему вырасти больше, чем на 1 м в течение следующих двухсот лет.

В то же время выполнение Парижского соглашения не помешает тропическим штормам становиться все сильнее.

По оценкам ООН, строительство гидротехнических сооружений вроде дамб в течение следующих 80 лет позволит снизить риск затоплений. Однако, указывают СМИ, подобное строительство будет каждый год обходиться в сотни миллиардов долларов, и к тому же меры защиты, достаточные для таких городов как Нью-Йорк или Амстердам, будут непрактичными или слишком дорогими для городов в дельтах рек и сельскохозяйственных районов в развивающемся мире.

23 сентября в штаб-квартире ООН стартовал саммит по мерам в области изменения климата. Мероприятие состоится ровно за год до того, как страны должны будут принять на себя дополнительные национальные обязательства в отношении климата в соответствии с Парижским соглашением.

Стратегическая цель Парижского соглашения - удержание прироста глобальной средней температуры к концу XXI века в пределах "намного ниже" двух градусов Цельсия сверх доиндустриальных показателей и "приложение усилий" для ограничения роста температуры на уровне 1,5 градуса Цельсия, отмечается в справке.

Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года после выполнения условия о его ратификации (принятии, одобрении) 55 сторонами Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на долю которых приходится более 55% объема глобальной эмиссии парниковых газов.

По состоянию на сентябрь 2019 года Парижское соглашение обязательно для 186 стран.

В понедельник на совещании с вице-премьерами премьер Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление об участии России в Парижском соглашении по климату.

В 2017 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, что вызвало критику международного сообщества. Парижское соглашение обязывало США к 2025 году сократить выбросы парниковых газов на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

1аю ан

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!