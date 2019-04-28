Этот контент был опубликован 28 апреля 2019 г. 19:04

(обновленная версия сообщения от 15:54 мск)

Мадрид. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Более 20 млн избирателей из почти 37 млн имеющих в Испании право голоса, проголосовали к 18:00 местного времени (19:00 мск) на досрочных парламентских выборах, информирует испанская избирательная комиссия.

По ее данным, нынешние результаты на девять процентных пунктов превышают показатели выборов 2016 года, при этом наиболее активна явка отмечена в Каталонии.

По сообщению испанской прессы, в нынешних выборах могут принять участие почти 37 млн испанцев, имеющих право голоса. Отмечается, что женщин среди них больше, чем мужчин - 17,9 млн против 16,8 млн. Впервые избирательным правом смогут воспользоваться 1,1 млн молодых людей. Кроме того, в соответствии с новым законом о выборах в голосовании впервые смогут принять участие 100 тыс. человек с психическими отклонениями.

На нынешних выборах будет избран новый состав 350-местного Конгресса депутатов (нижней палаты парламента) и 208 представителей 266-местного Сената (верхней палаты парламента). Срок полномочий избранных представителей исчисляется четырьмя годами.

Избирательные участки будут работать до 20:00 местного времени (21:00 мск).

Решение о проведении досрочных выборов было принято после того, как в середине февраля испанский парламент отказался одобрить бюджетный план на 2019 год, предложенный правительством социалиста Педро Санчеса.

Эти выборы - четвертые в Испании за последние три года.

Соперниками социалистов на этих выборах выступают либеральная Гражданская партия, левая партия "Подемос" и ультраправая партия "Вокс", но основным конкурентом является правоцентристская Народная партия.

1ар ав

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