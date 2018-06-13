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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 16:55 13.06.2018 - 16:55

*** Почти половина опрошенных считают, что Трамп пытался оказать влияние на ход расследования

Вашингтон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - По меньшей мере 36% опрошенных американцев отрицательно относятся к спецпрокурору Роберту Мюллеру, который занимается расследованием о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США, говорится в совместном опросе газеты "Политико" и компании Morning Consult.

В то же время, почти год назад - в июле 2017 года - только 23% отрицательно относились к спецпрокурору. Нынешний опрос также показал, что 32% положительно относятся к Р.Мюллеру, и 32% американцев либо никогда о нем не слышали, либо не имеют к нему особого отношения.

Кроме того, не менее 48% респондентов полагают, что президент США Дональд Трамп действительно пытался оказать влияние на расследование, тогда как 36% придерживаются противоположной точки зрения, еще 16% не имеют позиции по этому вопросу.

Вместе с тем, примерно 43% верят в то, что сотрудники предвыборного штаба Д.Трампа вступали в сговор с представителями России, чтобы влиять на итоги президентских выборов 2016 года, тогда как чуть меньше опрошенных - 39% - так не считают, и еще 18% не составили собственного мнения по этой теме.

Также опрос показал, что примерно 38% опрошенных американцев находят, что расследование ведется беспристрастно и честно, в то время как около 40% видят обратное.

Опрос проводился среди почти 2 тыс. совершеннолетних американцев в период с 7 по 10 июня.

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