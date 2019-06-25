Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 16:10

*** Свыше 60% одобрили решение Трампа отменить удар по Ирану

Вашингтон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Каждый третий житель США поддержал бы превентивный ядерный удар по Северной Корее, сообщает во вторник издание The Hill со ссылкой на данные опроса компании YouGov.

В ходе опроса исследователи представили респондентам вымышленную ситуацию об испытании Пхеньяном ракет большой дальности, которые могли бы поставить под угрозу безопасность США. Треть опрошенных заявили, что выступили бы за превентивный удар по КНДР, который бы стал ответной мерой со стороны Вашингтона.

Удар по Северной Корее поддержали в основном американцы, являющиеся сторонниками Республиканской партии и президента США Дональда Трампа, а также поддерживающие смертную казнь.

Авторы исследования отметили, что результаты опроса демонстрируют, "насколько плохо люди информированы о ядерном оружии, противоракетной обороне и Северной Корее".

В ходе онлайн-опроса, проведенного в феврале этого года, были опрошены 3 тыс. американцев.

Между тем, 65% американцев поддержали решение Трампа отменить удар по Ирану, свидетельствуют результаты совместного опроса газеты Politico и компании Morning Consult. В свою очередь, 14% респондентов заявили, что удар по Ирану все же должен был состояться.

Решение Трампа об отмене удара поддерживают 76% сторонников Республиканской партии и 62% сторонников демократов.

При этом 42% опрошенных ответили отрицательно на вопрос о необходимости проведения военных действий против Ирана. Чуть более одной трети американцев - 36% - считают такие действия соразмерными. Еще 22% не смогли ответить на этот вопрос.

В опросе приняли участие 1991 совершеннолетних американцев, которые имеют право на участие в выборах.

Отношения между Вашингтоном и Тегераном еще больше обострились на прошлой неделе, когда иранские военные сбили американский беспилотник в районе Ормузского пролива. При этом США утверждают, что летательный аппарат не вторгался в иранское воздушное пространство. Иранцы же заверяют, что сбили самолет, когда тот находился над иранскими территориальными водами.

Вслед за этим появились сообщения, что дислоцированным в регионе американским военным был отдан приказ нанести ограниченный удар по Ирану, но что в последний момент приказ был отозван. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что отменил удар по Ирану за десять минут до планировавшегося времени, так как счел его несоразмерным инциденту с беспилотником.

1тэ ар ав

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