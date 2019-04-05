Этот контент был опубликован 5 апреля 2019 г. 19:16

*** Свыше 40% британцев отдают предпочтение Brexit без соглашения

Лондон. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - 26% британцев заявили, что готовы бойкотировать выборы в Европарламент в конце мая, если до этого времени Великобритания не покинет Евросоюз, свидетельствуют результаты опроса телеканала Sky News.

В то же время 47% респондентов заявили о готовности голосовать на выборах в Европарламент. Еще 17% опрошенных сказали, что не будут принимать участие в этих выборах, независимо от решения вопроса с Brexit.

Четверо из 10 респондентов также сообщили, что будут испытывать негативные эмоции в том случае, если выборы в Европарламент состоятся с участием Великобритании.

При этом 41% респондентов предпочитают выход Великобритании из ЕС без соглашения, а не долгий процесс Brexit. В свою очередь, 35% опрошенных считают, что лучший вариант для Великобритании - это значительная отсрочка Brexit.

Опрос проходил 5 апреля, и в нем принимали участие 1295 человек.

Ранее в пятницу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй направила письмо председателю Европейского совета Дональду Туску, в котором она попросила о продлении сроков Brexit до 30 июня.

Незадолго до этого СМИ сообщили, что сам Д.Туск планирует предложить странам ЕС план "гибкого" Brexit. Согласно этому плану, дата Brexit переносится на год, но Великобритания может выйти из ЕС и раньше, если британский парламент сможет согласовать сделку с Брюсселем.

Первоначально Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта, однако затем ЕС согласился отодвинуть сроки Brexit до 12 апреля. Решение о дальнейших шагах в связи с Brexit ожидается на внеочередном саммите ЕС, который пройдет 10 апреля.

1тэ аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!