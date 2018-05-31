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Этот контент был опубликован 31 мая 2018 г. 11:13 31.05.2018 - 11:13

Лондон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Около 1,2 млрд детей по всему миру живут в условиях бедности, продолжающихся военных конфликтов и дискриминации по половому признаку, говорится в докладе организации "Спасем детей" (Save the Children).

"Бедность, конфликты и дискриминация в отношении девочек представляет собой угрозу для более чем 1,2 млрд детей, что составляет более половины детского населения мира", - отмечается в докладе, приуроченном к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Около 1 млрд детей живут в странах, где распространена бедность, еще 250 млн ежедневно вынуждены сталкиваться с условиями продолжающихся военных конфликтов. Кроме того, около 570 млн девочек живут в странах, где распространена дискриминация по половому признаку.

В докладе подчеркивается, что примерно 153 млн детей живут в странах, условия жизни в которых характеризуются сразу тремя этими угрозами одновременно.

В организации отметили, что условия жизни детей, связанные с системой здравоохранения, образованием, свободой и безопасностью, ухудшилось за последний год в почти 60 странах мира.

"Если не принять срочных мер, то мы никогда не сможем выполнить наши обещания, которые были сделаны каждой страной в ООН три года назад, которые заключаются в том, чтобы к 2030 году обеспечить каждого ребенка в мире возможностью жить, учиться и находиться под защитой", - сказала глава организации Хеелле Тоорнинг-Шмитт.

"Правительства могут и должны делать все возможное, чтобы у каждого ребенка была возможность начать свою жизнь наилучшим образом", - добавила она.

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