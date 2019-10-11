Токио. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В Японии из-за приближающегося тайфуна "Хагибис" отменили более 1 тыс. авиарейсов, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.
В частности, рейсы, в том числе международные, отменила одна из крупнейших авиакомпаний Азии - Japan Airlines. Большинство отмененных авиарейсов приходятся на субботу.
Японские железнодорожные компании также намерены в субботу приостановить движение поездов, как в Токио, так и на региональных направлениях.
Ожидается, что "Хагибис" достигнет восточного побережья Японии в субботу и принесет проливные дожди и сильные порывы ветра. Метеорологи предупреждают о возможных наводнениях.
В настоящее время тайфуну присвоена четвертая из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Скорость порывов ветра достигает 252 км/ч.
Кроме того, из-за приближения тайфуна организаторы Кубка мира по регби, проходящего в Японии, отменили несколько матчей. Отменены матчи сборных Англии и Франции, а также Новой Зеландии и Италии. Существует также угроза отмена матча между Японией и Шотландией, запланированного на воскресенье.
Руководство парка развлечения "Диснейленд" в Токио также предупредило посетителей о том, что в субботу весь развлекательный комплекс будет закрыт.
1вл аю