Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 10:17

Токио. 11 октября. ИНТЕРФАКС - В Японии из-за приближающегося тайфуна "Хагибис" отменили более 1 тыс. авиарейсов, сообщает в пятницу агентство Bloomberg.

В частности, рейсы, в том числе международные, отменила одна из крупнейших авиакомпаний Азии - Japan Airlines. Большинство отмененных авиарейсов приходятся на субботу.

Японские железнодорожные компании также намерены в субботу приостановить движение поездов, как в Токио, так и на региональных направлениях.

Ожидается, что "Хагибис" достигнет восточного побережья Японии в субботу и принесет проливные дожди и сильные порывы ветра. Метеорологи предупреждают о возможных наводнениях.

В настоящее время тайфуну присвоена четвертая из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона. Скорость порывов ветра достигает 252 км/ч.

Кроме того, из-за приближения тайфуна организаторы Кубка мира по регби, проходящего в Японии, отменили несколько матчей. Отменены матчи сборных Англии и Франции, а также Новой Зеландии и Италии. Существует также угроза отмена матча между Японией и Шотландией, запланированного на воскресенье.

Руководство парка развлечения "Диснейленд" в Токио также предупредило посетителей о том, что в субботу весь развлекательный комплекс будет закрыт.

1вл аю

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