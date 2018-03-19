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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 1:13 19.03.2018 - 01:13

Нью-Йорк. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Более 1 тыс. 600 человек проголосовали на выборах президента РФ в воскресенье к 16:00 по местному времени (02:00 мск 19 марта) на избирательных участках в генконсульстве РФ в Сиэтле, штат Вашингтон, и в Портленде в помещении Midland Library, штат Орегон, сообщил "Интерфаксу" консул-советник российской дипмиссии в Сиэтле Халит Айсин.

"На 16:00 по местному времени в общей сложности проголосовали 1621 человек", - сказал он, уточнив, что это данные с учетом досрочных голосований.

По его словам, в Портленде, где избирательный участок был открыт с 10:00 до 14:00 по местному времени (с 20:00 мск 18 марта до 00:00 мск 19 марта), "инцидентов не было".

Однако Х.Айсин обратил внимание на то, что в Сиэтле, где голосование закончится в 06:00 по московскому времени 19 марта, возле ворот генконсульства стояли около 15 манифестантов.

Генконсульство РФ в Сиэтле проводило досрочное голосование в городах Сакраменто, Сан-Франциско, Сан-Хосе и Лос-Анджелесе.

Йф гс

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