Этот контент был опубликован 20 ноября 2019 г. 9:51

Кабул. 20 ноября. ИНТЕРФАКС - В результате нападения на войсковую часть афганской армии в граничащем с Таджикистаном уезде Имам-Сахиб провинции Кундуз погибли 13 и ранены пять военнослужащих, сообщил в среду телеканал Tolo News со ссылкой на источник.

Между тем представитель движения "Талибан" (запрещено в России) заявил, что нападение на базу было совершено боевиками движения.

"База правительственных сил была атакована и захвачена минувшей ночью в районе населенного пункта Кол-Арбаб Халил в уезде Имам-Сахиб провинции Кундуз, убито 14 военных, включая командира базы, девять солдат ранены", - написал в твиттере представитель талибов Забихулла Моджахед.

ав

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