Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 8:36

(повтор с уточнением во втором абзаце)

Иерусалим. 23 января. ИНТЕРФАКС - Более 10 тыс. полицейских задействованы в операциях по обеспечению безопасности в Иерусалиме и его окрестностях в день проведения в городе форума памяти Холокоста, на который съехались свыше 40 мировых лидеров со своими делегациями, пишет в четверг Times of Israel.

С 7:00 (8:00 мск) по местному времени в стране перекрыта основная трасса из Тель-Авива в Иерусалим в связи с прибытием в аэропорт делегации из РФ во главе с президентом Владимиром Путиным и американской делегации с вице-президентом США Майком Пенсом во главе.

"В период с 9:00 (10:00 мск) до 11:00 (12:00 мск) не приезжайте в Иерусалим без острой необходимости", - рекомендовала полиция.

Также будут перекрыты несколько дорог в городе и ряд общественных мест в центре города примерно до 10:00 (11:00 мск), в частности, улицы возле Кнессета, где остановились на время проведения конференции многие ее гости и участники.

Примерно около полудня перекроют для движения общественного транспорта дороги, ведущие на запад города, где расположен музей и мемориальный центр Яд-Вашем, где будут проходить мероприятия форума. Повторно дороги будут перекрывать вечером в четверг, когда лидеры отправятся в аэропорт Бен-Гуриона возле Тель-Авива.

1эф во

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