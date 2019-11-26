(повтор с уточнением в предпоследнем абзаце)
Париж. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Столкновение двух вертолетов в ходе боевых операций в Мали привело к гибели 13 французских военнослужащих, объявили во вторник в Елисейском дворце.
Катастрофа произошла вечером в понедельник. Погибли военные, принимавшие участие в операции против экстремистов.
Все погибшие служили в сухопутных войсках. О том, почему столкнулись французские армейские вертолеты, в сообщении канцелярии французского лидера не говорится.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования родным и близким погибших. "Президент высоко ценит мужество французских военных, служащих в Сахеле, а также их решимость продолжать выполнение поставленных задач", - говорится в заявлении Елисейского дворца.
Основная задача французского контингента в Мали - помощь в борьбе против местных экстремистских группировок.
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