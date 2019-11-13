Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 15:02

Варшава. 13 ноября. ИТНЕРФАКС - По меньшей мере, 13 человек погибли, еще 20 пострадали в результате автомобильной аварии на западе Словакии в среду, сообщает словацкое телевидение.

"Я могу подтвердить, что 13 человек погибли и 20 пострадали в катастрофе близ населенного пункта Нитранске Хрнчаровце (в районе города Нитры), автобус столкнулся с грузовиком", - сообщила журналистам представитель противопожарной и спасательной службы Словакии Зузанна Фаркашова.

Это ДТП называют одним из самых страшных за многие годы в Словакии.

По данным словацких СМИ, в связи с трагическим происшествием глава правительства страны Петр Пеллегрини прервал зарубежную поездку и выехал на место происшествия.

Кроме него, на место ДТП выехали министр транспорта Словакии Рихард Юриш, в также глава МВД Словакии Андреа Колавска.

На месте ДТП работают 30 сотрудников спасательных служб, психологи, прибыли два спасательных вертолета.

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