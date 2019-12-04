Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 9:04

Гонконг. 4 декабря. ИТНРЕФАКС - По меньшей мере 13 человек погибли в результате удара тайфуна "Тиссой" ("Каммури") на филиппинских островах Лусон и Висайи, сообщил в среду телеканал ABS-CBN со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, пять человек погибли в Бикольском регионе острова Лусон, пять - в регионе Мимаропа. В этих районах тайфун обрушивался на сушу дважды.

Еще двое погибли в провинции Кесон на острове Лусон, и один человек стал жертвой тайфуна на острове Лейте.

От тайфуна пострадали также острова Самар и Северный Самар.

Ранее глава управления по чрезвычайным ситуациям Седрик Даеп сообщал, что около 100 тыс. жителей провинции Албай эвакуированы во избежание наводнений и оползней.

Накануне тайфун вызвал сильные ветры и проливные дожди, в результате чего были повалены деревья, затоплены города, также был нанесен ущерб аэропорту на юге Лусона.

Кроме того, "Тиссой" повалил линии электропередач.

Отмечается, что из-за тайфуна перенесены Игры Юго-Восточной Азии, которые должны были пройти на Филиппинах 30 ноября-11 декабря.

Тайфун обрушился на Филиппины в понедельник вечером

1ви ар

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