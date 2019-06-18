Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 2:24

Пекин. 18 июня. ИНТЕРФАС - В результате землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань погибли 11 человек, более 120 получили ранения и травмы, сообщают СМИ с места событий.

Они приводят данные на 06:00 по местному времени (01:00 мск).

Первый толчок магнитудой 6 был зафиксирован в 22:55 понедельника по местному времени (17:55 мск), за ним последовал второй толчок магнитудой 5,3.

Власти принимают меры к поиску остающихся в живых людей и оказанию помощи пострадавшим. К спасательным работам привлечены около 600 военнослужащих.

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