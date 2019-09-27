Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 12:56

Хмеймим (Сирия). 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Система ПВО авиабазы Хмеймим за два года уничтожила более ста беспилотников, пытавшихся атаковать базу, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Террористы пытаются прорваться через систему воздушной обороны авиабазы Хмеймим. Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года", - сказал Конашенков.

По его словам, последний налет на авиабазу произошел 3 сентября. "В этом налете участвовали два беспилотника. Причем они заходили на авиабазу с разных направлений. Что характерно, одно из направлений - из акватории Средиземного моря. То есть, по всей видимости, беспилотник запускался с какого-то судна", - отметил представитель министерства.

По словам генерала, ПВО базы также регулярно отражает обстрелы реактивными снарядами. "С 1 января 2019 года было уничтожено 27 реактивных снарядов террористических группировок, которые запускались преимущественно из зоны безопасности "Идлиб", - отметил он.

По данным Конашенкова, для уничтожения 27 снарядов понадобилась 31 ракета комплексов "Панцирь-С1" и "Тор-М2". "То есть эффективность поражения близка к единице: одна цель - одна ракета", - подчеркнул генерал.

Российская военная операция в Сирии проводится с 30 сентября 2015 года. Авиация ВКС РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. У России в Сирии есть авиабаза на аэродроме "Хмеймим" и база ВМФ в Тартусе. Официально сообщалось, что в Сирии действуют силы специальных операций Минобороны РФ.

1сви бп

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