Этот контент был опубликован 30 октября 2019 г. 14:46

Рим. 30 октября. ИНТЕРФАКС - Более 100 мигрантов, спасенных в Средиземном море, высадились в среду на Сицилии, сообщили западные СМИ со ссылкой на береговую охрану Италии.

"Все 104 человека высадились с судна "Ocean Viking" (на побережье Сицилии - ИФ)", - приводят СМИ сообщение международной гуманитарной организации "Врачи без границ".

Отмечается, что 90 человек на борту судна "Alan Kurdi", которые был bспасены в минувшую субботу, все еще находятся на судне в ожидании высадки.

Член Европейской комиссии, ответственный за вопросы миграции, Димитрис Аврамопулос поблагодарил Италию, Францию и Германию за "демонстрацию солидарности", однако подчеркнул необходимость в "долгосрочных решениях" по распределению новых мигрантов в Европе.

Накануне сообщалось, что около 200 мигрантов, спасенных двумя судами в Средиземном море, будут приняты во Франции, Германии и Италии в рамках соглашения, достигнутого в сентябре в Валетте.

По данным организации, 18 октября экипаж "Ocean Viking" спас иммигрантов, которые находились у ливийского побережья. Отмечается, что большинство из них являются выходцами из стран Западной Африки. Часть мигрантов были спасены экипажем судна "Alan Kurdi".

Франция, Германия, Италия и Мальта 23 сентября этого года заключили соглашения в Валетте, чтобы взять под контроль миграционные потоки в центральном Средиземноморье.

Согласно соглашению, эти государства должны принимать прибывших в Европу беженцев и в течение четырех недель проверять их. Если оснований для предоставления убежища нет, их отправляют на родину.

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