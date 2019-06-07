Этот контент был опубликован 7 июня 2019 г. 21:16

(тех.повтор)

Дубай. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Бои между сирийскими правительственными силами и мятежниками на северо-западе Сирии за сутки привели к гибели более 100 человек, сообщает в пятницу агентство ЭФЭ со ссылкой на близких к оппозиции наблюдателей.

По их данным, силы Дамаска потеряли не менее 53 человек, а со стороны повстанцев погибло 48 человек.

Согласно данным наблюдателей, наиболее серьезные столкновения произошли в районе населенных пунктов Джебин, Тель-Мелех и Корназ в провинции Хама.

Накануне сообщалось, что сирийские мятежники начали наступление против правительственных сил на северо-западе Сирии.

По данным очевидцев, мятежники запустили ракеты по военным, обороняющим несколько поселений недавно освобожденных поселений в провинции Хама. По данным сирийских официальных СМИ, военные ответили на этой артиллерийским огнем.

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