Этот контент был опубликован 20 января 2020 г. 1:45

Дубай. 20 января. ИНТЕРФАКС - В результате атаки йеменских повстанцев-хуситов на лагерь йеменской армии погибли более 100 человек, десятки получи ранения, сообщил МИД Йемена.

При нанесении удара по мечети в лагере в провинции Мариб на северо-востоке страны в субботу минувшей недели хуситы использовали ракеты и беспилотники, отмечается в сообщениях.

"Мы решительно осуждаем террористическую атаку на мечеть, предпринятую боевиками-хуситами, в результате погибли более 100 человек, десятки ранены", - говорится в заявлении йеменского МИД.

По данным минобороны страны, среди погибших как военные, так и гражданские.

Президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади назвал атаку "трусливым террористическим актом".

"Позорные действия боевиков-хуситов, без сомнения, подтверждают их нежелание достичь мира, они не знает ничего, кроме смерти и разрушения, и являются дешевым инструментом Ирана в регионе", - сказал он.

Конфликт между властями и хуситами в Йемене продолжается с 2014 года. Йеменское правительство поддерживает сформированная Саудовской Аравией арабская коалиция против хуситов. Повстанцы пользуются поддержкой Ирана, который регулярно подвергается критике со стороны США и Запада за поставки оружия хуситам.

1гк бм

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