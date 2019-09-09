Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 20:48

Дубай. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Более 120 церквей были частично или полностью разрушены в результате боевых действий и столкновений в Сирии, начавшихся в 2011 году, передает Associated Press со ссылкой на неправительственную правозащитную организацию Syrian Network for Human Rights.

По данным организации, созданной в 2011 году в Катаре для сбора статистических данных о конфликте в Сирии, некоторые из атак на церкви были преднамеренными. Так, в 2015 году боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) при помощи бульдозеров разрушили католический монастырь Святого Элиана в Хомсе.

Всего боевики ИГ несут ответственность за 10 атак на христианские места культа, из них пять были совершены в Ракке, в городе, который террористы называли своей столицей.

В то же время, согласно информации организации, примерно в 60% случаев атаки, при которых был нанесен ущерб или разрушены церкви, были совершены правительственными силами, а остальные - террористами и силами оппозиции.

До событий, начавшихся в 2011 году, население Сирии составляло 23 млн человек, среди них 10% были христиане.

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!