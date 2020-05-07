Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 3:46

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - В результате военных операций США в Афганистане, Ираке, Сирии и Сомали в 2019 году в этих странах погибли, по меньшей мере, 132 мирных жителя, говорится в опубликованном в среду докладе Пентагона.

"Все операции Минобороны в 2019 году проводились в соответствии с требованиями закона о войне, включая закон о защите гражданских лиц", - говорится в документе, утвержденном американским Конгрессом.

В докладе сообщается, что в ходе операций применялись принципы "соразмерности", при их планировании учитывались возможные меры предосторожности "с целью снижения риска причинения вреда гражданским и другим лицам и объектам".

Правозащитники считают, что данные, приведенные в докладе, серьезно занижены. По данным мониторинговой организации Airwars, только за первую половину года в Ираке и Сирии в результате американских операций погибли от 400 до 1 тыс. мирных граждан.

В докладе признается, что данные Пентагона о потерях среди населения расходятся с данными различных структур.

"Некоторые организации проводят оценки и опросы на местах, в то время как другие в значительной степени полагаются на сообщения средств массовой информации. Хотя такая информация может быть ценной, сама по себе она может быть неполной, и важно обеспечить ее достоверность", - отмечается в документе.

1гк бм

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