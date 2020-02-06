Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 16:22

Берлин. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Более 130 политиков, деятелей искусств и журналистов призвали в четверг немедленно освободить из заключения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает агентство ЭФЭ.

Среди подписавших призыв - десять бывших министров, причем трое из них работали в Минюсте, представители политических партий, писатели Эльфрида Елинек, Ева Менассе и Ойген Руге.

Инициатором призыва выступил журналист Гюнтер Вальраф.

В документе говорится, что Ассанжа следует освободить немедленно "из гуманитарных соображений и во имя соблюдения принципов верховенства закона".

В 2012 году Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и, таким образом, находился там в течение семи лет. В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks. В начале мая суд в Великобритании отправил Джулиана Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В июне Верховный суд Великобритании постановил, что слушания по вопросу экстрадиции Ассанжа в США, где его обвиняют в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров, пройдут в феврале 2020 года. К этому моменту заключение Ассанжа в Великобритании еще не завершится.

1мм аю

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